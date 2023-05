ROMA - "Mondiali di calcio femminile: ho incontrato la scorsa settimana la collega francese Amélie Oudéa-Castéra e quello spagnolo Miquel Iceta Llorens. Obiettivo: coordinare un'azione comune verso le nostre tv e la Fifa per rendere televisibili anche in Italia le nostre Azzurre". Lo ha scritto su Twitter il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. La rassegna mondiale si disputerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023.