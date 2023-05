L'arroganza di Infantino: ora chiede 5 milioni per i diritti del Mondiale femminile

(zazza) Mi trattengo dall’usare termini “alla Bandecchi”, pur riuscendomi difficile, soprattutto in situazioni come questa. L’ultima voce dalla Francia riguarda il presidente della Fifa Gianni Infantino che, incurante degli interessi del calcio femminile (e del calcio in generale), adesso chiederebbe alle tv 5 milioni per trasmettere i Mondiali femminili (da lui) organizzati in Australia e Nuova Zelanda.