Calcio femminile, una proposta indecente per Giulia Gwinn

Proposta indecente per Giulia Gwinn. Playboy, la nota rivista erotica americana, ha contattato la calciatrice del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca per un servizio fotografico bollente. "Non è solo una sportiva eccezionale, ma anche una bellissima giovane donna. Per questi motivi un personaggio come lei è ovviamente interessante per Playboy", ha fatto sapere Florian Boitin, direttore della versione tedesca del magazine.