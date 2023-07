Beccata con un chilo di hashish: il portiere dell'Atalanta femminile rischia la carriera

ROMA - Anna Rosalinda Sperandeo, portiere classe 2003, che per anni ha difeso la porta dell’Atalanta femminile rischia la carriera. La ragazza è finita è sotto processo per spaccio di stupefacenti dopo essere stata fermata dalla polizia a Roma. Si trovava a bordo di una moto in via Baldo degli Ubaldi, quando, alla vista degli agenti, per fuggire al controllo, ha tagliato con il rosso uno dei semafori. I poliziotti l'hanno fermata poco dopo, vicino all’incrocio di via Girolamo Villa.