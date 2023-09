Caso Rubiales, la Federcalcio Spagnola: "Inaccettabile"

La Federcalcio spagnola (Rfef) in una nota diffusa oggi, esprime le sue "più sincere scuse" per il "comportamento totalmente inaccettabile" del presidente sospeso Luis Rubiales "durante la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 e nei momenti successivi", si legge nella nota, in riferimento al bacio alla giocatrice Jenni Hermoso .

Federcalcio Spagnola, il comunicato integrale

“Chiediamo scusa alle istituzioni calcistiche internazionali, alle giocatrici in particolare di Spagna e Inghilterra, ai tifosi di ogni parte del mondo, per il comportamento del tutto inaccettabile tenuto dal nostro massimo rappresentante durante e dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio femminile 2023” . Questa la posizione ufficiale del nuovo presidente della Federcalcio spagnola Pedro Rocha in merito alla vicenda del bacio sulla bocca dato dal suo predecessore Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione del torneo. “Abbiamo subíto un danno enorme da ogni punto di vista, sociale, sportivo e di immagine, che ha offuscato un momento meraviglioso per lo sport spagnolo. Di ogni azione anche successiva all’accaduto, il signor Rubiales si assumerà ogni responsabilità davanti agli organismi sportivi e se necessario ai tribunali. Noi e la Fifa abbiamo immediatamente adottato tutte le misure necessarie per arrivare ad una soluzione definitiva che ripari i danni causati da questa persona”. Rocha ha anche annunciato una revisione complessiva degli organi gestionali della Federazione per garantire che episodi simili non possano mai più ripetersi.