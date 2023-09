Juve Women, finisce il sogno Champions: l'Eintracht vince ai rigori

La Juventus Women non riesce a superare la prima fase dei preliminari di Champions League . La squadra bianconera si è infatti dovuta arrendere ai calci di rigori contro l' Eintracht Francoforte nella finale del mini toreno per accedere alla seconda fase dei preliminari.

Juve Women, l'Eintracht passa ai rigori

Doccia amarissima per la formazione di Montemurro che vede svanire il sogno Champions. Le bianconero si erano portate avanti al 48' con un gran gol di Sofia Cantore. L'Eintracht è però riuscita a pareggiare al 66' con un contropiede orchestrato da Anyomi e concluso da Prasnikar. Durante i supplementi il club tedesco è andato ad un passo dal gol vittoria, ma la traversa ha negato la gioia a Dunst. Ai rigori per la Juve sono poi stati decisivi gli errori di Cascarino, Beerensteyn e Nystrom. L'Eintracht vince così per 5-4 ed accade alla seconda fase preliminare della Champions League femminile.