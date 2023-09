Dramma in Inghilterra: muore una calciatrice di 27 anni

Lutto nel mondo del calcio femminile per la prematura scomparsa di Maddu Cusack che si è spenta a soli 27 anni. La giovane, che dal 2019 militava nelle file dello Sheffield United e che all'interno del club ricopriva anche il ruolo di responsabile marketing, si è spenta nella giornata di mercoledì ma le cause di morte non sono state rese note.