Diretta Roma Women-Vorskla Poltava 3-0: tris di Giacinti LIVE

16:50

Roma Women, Giugliano omaggia... Dybala!

Dopo aver realizzato la rete del raddoppio contro il Vorskla Poltava, la numero 10 giallorossa ha esultato mettendo in mostra la celebre Dybala-mask: l'omaggio all'asso argentino, la momento ai box a causa di una lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro.

16:40

Roma, ora c'è il big match con l'Inter

Non c'è un attimo di tregua per le giallorosse campionesse d'Italia. Archiviato l'ottimo debutto in Women's Champions League, le ragazze di Spugna sono ora attese da un importante scontro al vertice in Serie A: domenica 15 ottobre, alle ore 16:00 sul campo del 'Tre Fontane', le giallorosse (in vetta al campionato a quota 9 punti in coabitazione con la Juve) sfideranno l'Inter di Rita Guarino che insegue a 7.

16:25

90+5' - Finisce qui: la Roma vince 3-0 contro il Vorskla Poltava

Tutto facile per le giallorosse nel match di andata del secondo turno preliminare della Women's Champions League: le ragazze di mister Spugna superano 3-0 le ucraine con le reti di Viens (15'), Giugliano (58') e Giacinti (64'). Ipotecata la qualificazione alla fase a gironi.

16:21

90+1' - Altro cambio per il Vorskla

Babenko prende il posto di Andrukhiv.

16:20

90' - Assegnati 5 minuti di recupero

Sono 5 i minuti assegnati dalla direttrice di gara, la svizzera Grundbacher.

16:19

89' - Alto il destro di Serturtini

Si spegne sul fondo la conclusione della centrocampista azzurra classe 1998.

16:17

87' - Sostituzione per il Vorskla

Entra Kulmagambetova che prende il posto di Podolska.

16:14

84' - Glionna! Che occasione per la Roma

L'azzurra prova un potente tiro-cross che attraversa tutta l'area di rigore del Vorskla e si perde in fallo laterale.

16:10

80' - Kramzar fallisce il poker

Ottima azione sulla sinistra di Glionna che mette all'indietro un buon pallone per la slovena che spreca tutto. Roma vicina al 4-0.

16:06

76' - Altra sostituzione in casa Roma: esce Haavi, entra Glionna

Lascia il campo la norvegese, salutata dal pubblico del 'Tre Fontane' con una standing ovation, sostituita da Benedetta Glionna.

16:00

70' - Linari da fuori area: conclusione centrale

Conclusione di Linari: Samson blocca senza problemi. E' il momento dei cambi: per il Vorskla esce Kravchuk, sostituita da Radionova. Altre due sostituzioni anche per la Roma: escono Di Guglielmo e Giacinti per Aigbogun e Kramzar. Breve cooling break e si riparte.

15:54

64' - TRIIIIIIS DELLA ROMA: SEGNA ANCHE GIACINTI!

Arriva anche il terzo gol giallorosso: lo mette a segno la numero nove su assist di una scatenata Haavi.

15:49

59' - Doppia sostituzione in casa Roma

Spugna fa rifiatare Viens e Greggi che lasciano il posto a Serturini e Feiersinger.

15:48

58' - RADDOPPIA LA ROMA: GOOOL DI GIUGLIANO!

Cross dalla destra di una scatenata Haavi che trova Giugliano: la numero 10, tutta sola in area di rigore, colpisce di testa e batte Samson! Le giallorosse volano sul 2-0!

15:45

55' - Greggi pericolosa

La numero 20 giallorossa slalomeggia nell'area di rigore avversaria e conclude col mancino verso lo specchio della porta ucraina, trovando una deviazione della difesa che si rifugia in corner.

15:40

50' - Doppia clamorosa occasione per la Roma!

Cross di Di Guglielmo con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore: la palla arriva poi sui piedi di Haavi che, di prima intenzione, trova l'oppozione di Samson. Sul successivo calcio d'angolo, salvataggio di Kalinina sulla linea. Giallorosse che premono sull'acceleratore per cercare il colpo del ko.

15:36

46' - Inizia il secondo tempo tra Roma e Vorskla

Il pallone della ripresa lo muovono le giallorosse campionesse d'Italia. Un cambio per le ucraine: entra Davydenko al posto di Osipyan.

15:18

45+3' - Termina il primo tempo: Roma avanti 1-0

Le giallorosse chiudono la prima frazione di gara contro le ucraine del Vorskla Poltava in vantaggio per 1-0: decide, al momento, il gol di Viens al 15'.

15:16

45+1' - Pericoloso il Vorskla

Contropiede delle ucraine che si conclude con il destro di Podolska: Ceasar non si fa sorprendere.

15:15

45' - Tre minuti di recupero

Ci saranno 180 secondi di extra time prima del duplice fischio che metterà la parola fine al primo tempo tra Roma e Vorskla.

15:13

43' - Roma vicinissima al raddoppio con Giacinti

Cross perfetto di Haavi, dalla sinistra, per la numero nove giallorossa che, di testa, impegna Samson.

15:07

37' - Ceasar sbaglia il rinvio: brivido per la Roma

Sbaglia il portiere delle giallorosse: serve involontariamente un'avversaria con la costruzione dal basso ma l'azione del Vorskla sfuma pochi istanti dopo. Che pericolo per la Roma.

15:00

30' - Roma ancora pericolosa con Giugliano

Altra conclusione verso lo specchio della porta per le giallorosse: la 10 impatta bene con il destro ma spedisce la palla a lato.

14:59

29' - Haavi! Palla alta

Destro della norvegese da fuori area: la sfera si perde sul fondo.

14:56

26' - Miracolo Samson! Roma a un passo dal 2-0

Traversone chirurgico dalla sinistra di Di Guglielmo per l'inserimento di Giugliano: la numero 10 colpisce al volo ma Samson compie un miracolo. Sfera in corner.

14:54

24' - Riprende il match

Si riparte con le giallorosse in possesso di palla.

14:53

23' - Cooling break al 'Tre Fontane'

Gioco momentaneamente fermo allo stadio: termperature estive a Roma quest'oggi.

14:48

18' - Roma show: Greggi vicina al raddoppio

La centrocampista azzurra non inquadra la porta da ottima posizione. Nella successiva azione viene poi ammonita per un duro fallo a metà campo su Osypian.

14:45

15' - GOOOOOL, ROMA IN VANTAGGIO CON VIENS!

Le giallorosse sbloccano il risultato: azione insistita delle giallorosse nell'area di rigore ucraina, con Giugliano che calcia in porta e trova l'opposizione di Samson. Sul secondo tentativo Giacinti colpisce la traversa: la palla termina poi su piedi di Viens che, da due passi, insacca il gol dell'1-0 delle campionesse d'Italia.

14:42

12' - Viens: conclusione centrale!

Bello scambio tra Giacinti e la canadese, la cui conclusione è però debole e centrale.

14:35

5' - Si vede anche il Vorskla

Le ucraine impensieriscono la Roma in contropiede ma Di Guglielmo allontana ogni pericolo rifugiandosi in calcio d'angolo.

14:32

2' - Roma subito pericolosa

Occasione per le giallorosse capitata sui piedi di Giugliano: su assist di Viens, l'azzurra spedisce a lato di un soffio. Poi un colpo di testa di Greggi impegna il portiere Samson.

14:30

1' - Roma-Vorskla, si parte!

Il primo pallone del match lo muove la squadra ucraina.

14:26

Roma-Vorskla, le squadre entrano in campo

Le formazioni delle due compagini fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del 'Tre Fontane'. Ora l'inno della Women's Champions League e poi si parte!

14:25

Roma-Vorskla, la squadra arbitrale

Il match del 'Tre Fontane' verrà diretto da Désirée Grundbacher (Svizzera), coadiuvata dalle assistenti e connazionali Linda Schmid e Belinda Brem. Il quarto ufficiale sarà l'elvetica Natalija Papovic.

14:20

Women's Champions League, le squadre già qualificate

Le squadre certe di un posto nella fase a gruppi sono la vincitrice del torneo (Barcellona) e le vincitrici dei campionati delle federazioni con il più alto punteggio nel ranking Uefa: Spagna, Francia (Lione) e Germania (Bayern Monaco). Le blaugrana hanno anche in campionato, ragione per cui è stata 'ripescata' anche la squadra vincitrice del campionato della quarta federazione nel ranking (Chelsea, Inghilterra).

14:15

Roma Women, Spugna: "Dobbiamo essere umili. Nessun calo di attenzione"

L'allenatore delle campionesse d'Italia, Alessandro Spugna, ha presentato in conferenza stampa il debutto in Women's Champions League delle sue ragazze contro le ucraine del Vorskla Poltava: "Potrebbe esserci un calo d’attenzione, ho detto alle ragazze di essere umili e attente", la raccomandazione di Spugna. "In campo internazionale non esistono squadre meno forti. Sono una squadra fisica, con tante possibilità sulle palle inattive e dobbiamo essere concentrate e attente. Possiamo portarla a casa perché deve portarci ai gironi, serve fame e concentrazione".

14:08

Roma-Vorskla, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi. All. Spugna.

VORSKLA POLTAVA (4-2-3-1): Samson; Shaynyuk, Korsun, Kotyk, Podolska; Petryk, Osipyan; Andrukhiv, Kalinina, Kozlova; Kravchuk. All. Zinchenko.

14:05

Roma-Vorskla, dove si disputerà la sfida di ritorno

Lo stadio 'Tre Fontane' di Roma ospiterà anche la gara di ritorno (in programma mercoledì 18 ottobre) del secondo turno preliminare della Women's Champions League su richiesta della squadra di Poltava che non potrà mettere a disposizione il proprio terreno di gioco per le note vicende belliche in Ucraina.

14:00

Roma Women-Poltava, dove seguire il match in tv e in streaming

La partita Roma Women-Vorskla Poltava, valida per l'andata del secondo turno preliminare della Women's Champions League, sarà trasmessa esclusivamente in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’AS Roma. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

Stadio Tre Fontane, Roma