Festa Italia under 17, le azzurrine qualificate al Round 2

La Nazionale Under 17 Femminile , pareggia (2-2) contro la Scozia ed accede al Round 2 di qualificazione all'Europeo di categoria. Lo fa chiudendo al secondo posto il Gruppo A3 alle spalle della Francia : quattro punti in tre gare, tre in più rispetto alla prima fase dello scorso anno.

Under 17 femminile, un risultato di grande prestigio

A Cosenza va in archivio una settimana indimenticabile con un risultato di grande prestigio, che permette alle ragazze di Jacopo Leandri di garantirsi un buon piazzamento in vista del sorteggio (in programma a dicembre) della seconda fase. Contro la Scozia è andata in scena una partita ricca di gol ed emozioni. Come detto, è infatti finita (2-2): a segno Rosanna Ventriglia (Roma) ed Eleonora Ferraresi (Juventus), che con il quarto calcio di rigore trasformato in tre partite ha regalato il pari a un'Italia sostenuta per tutta la settimana dal pubblico calabrese. Avanti anche la Francia campione d'Europa (a punteggio pieno) e la Scozia, terza.

Il ct Leandri: "Questa squadra non molla mai e ha un futuro..."

"Abbiamo condotto la partita in lungo e in largo, ma siamo state punite due volte in sette minuti, e su questo dovremo lavorare in vista del Round 2 - l'analisi del ct Jacopo Leandri ai canali ufficiali della Figc -. Queste gare, però, lasciano tante certezze: abbiamo una squadra che non molla mai, onora sempre il tricolore e ha un futuro. Arriviamo alla seconda fase da seconda classificata, quindi nella seconda urna del sorteggio: abbiamo guadagnato una posizione, ora starà a noi metterci del nostro. Ci porteremo la città e la sua gente nel cuore. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuti in questi giorni".

Scozia-Italia under 17, il tabellino

SCOZIA: Thomson; J. Husband, G. Robertson, Husband, McArthur; Sharkey, A. Robertson (40' st Burns), Murray (34' st Linden), Black; Berry, Martin. A disp: Halliday, Paton, Robin, Mcstay, Daniel, Mcknight, Gray. All. Macdonald

ITALIA: Nespolo; Consolini, Petruzziello, Pomati, Santoro; Bedini (35' st Copelli), Cherubini, Ferraresi; Ventriglia, Romanelli, Galli. A disp.: Bucci, Paniccia, Ieva, Mariotti, Baccaro, Bertola, Di Girolamo. All. Leandri

ARBITRO: Overtoom (Paesi Bassi)

ASSISTENTI: Van Gilst (Paesi Bassi), Vargova (Slovacchia)

IV UFFICIALE: Bockova (Slovacchia)

MARCATRICI: 5' pt Ventriglia (I), 8' st Berry (S), 14' Martin (S), 43' rig. Ferraresi (I)

NOTE: ammonite Pomati (I), Consolini (I), Martin (S)