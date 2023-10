Vorskla Poltava-Roma femminile, dove vederla in tv

Vorskla Poltava-Roma: orari e canali

La gara tra Vorskla Poltava e Roma è in programma alle ore (14:30) allo stadio Tre Fontane di Roma. La partita su richiesta del club ucraino si disputerà ancora una volta in Italia, vista l'impossibilità di ospitare l'evento nel proprio stadio, per via del conflitto tra Russia e Ucraina ancora in corso. All'andata è finita 3-0 per le giallorosse.

Dove vedere Vorskla Poltava-Roma: in diretta TV

Vorskla Poltava-Roma sarà visibile in diretta sul canale You Tube del club giallorosso. L'app di Youtube è disponibile anche nelle moderne smart tv o tramite console per videogiochi, Amazon Firestick e Google Chromecast collegate alla tv. L'evento ovviamente sarà gratuito.

Dove vedere Vorskla Poltava-Roma in streaming

La partita tra Vorskla Poltava e Roma sarà visibile in streaming su Youtube, al canale AS Roma, profilo ufficiale delle giallorosse. Basta accedervi via tablet o smartphone, mentre da pc occorrerà collegarsi al sito ufficiale del servizio video.

La probabile formazione di Spugna

ROMA (4-3-3): Ceasar; Aigbogun, Linari, Valdezate, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Feiersinger; Glionna, Kramzar, Serturini. Allenatore: Spugna.