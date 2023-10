Diretta Vorskla Poltava-Roma femminile 0-0: segui LIVE la gara di Champions

ROMA - La Roma di Alessandro Spugna scende in campo contro le ucraine del Vorskla Poltava nella gara di ritorno (3-0 per le giallorosse l'andata) del round di qualificazione ai gironi della Women's Champions League . Tecnicamente per la Roma sarà una trasferta, nonostante si giochi al Tre Fontane a causa dell'indisponibilità dello stadio delle ucraine.

14:55

23' - Conclusione di La Torre, Kravchuk resta a terra

Ci prova anche La Torre da posizione defilata, palla sull'esterno della rete. Nell'azione resta a terra la calciatrice del Vorksla, Kravchuk

14:53

22' - Samson salva su Tomaselli

Azione personale di Tomaselli che arriva in area saltando tre avversarie, ma trovando poi l'ottima parata di Samson

14:50

17' - Davydenko resta a terra

Davydenko resta a terra dopo uno scontro con Tomaselli, in campo i sanitari che poi la portano fuori dal terreno di gioco. Allarme rientrato, Davydenko è poi tornata in campo

14:48

16' - Ci prova Serturini

Serturini calcia da posizione defilata, un difensore devia in corner

14:45

14' - Incursione di Kramzar

Bella azione personale di Kramzar che, dopo essere entrata in area grazie ad un elegante controllo, viene fermata da un difensore del Vorskla

14:44

12' - Fase di stanca della gara

Dopo le diverse occasioni in avvio per la Roma, cala leggermente il ritmo della gara. Le ucraine al momento non pervenute, per le giallorosse poca precisione nell'ultimo passaggio

14:38

6' - Colpo di testa di Viens, palla alta

Ennesimo corner per la Roma: lo spiovente viene raccolto dalla testa di Viens che, però, manda alto sopra la traversa

14:35

3' - Ancora Roma con Feiersinger

Altra occasione per la Roma: il tiro di Feiersinger nei pressi dell'area piccola viene deviato in angolo, il terzo di fila. Dalla bandierina, poi, nulla di fatto

14:33

2' - Che occasione per la Roma! La Torre spreca

Subito una grande occasione per la Roma con una bella azione di La Torre che, arrivata a pochi passi dalla porta, si fa murare in corner da Samson

14:30

1' - Calcio d'inizio

Vorskla Poltava-Roma è cominciata!

14:26

Spugna recupera Bartoli

Dopo l'assenza con l'Inter a causa di un problema fisico nel riscaldamento, la Roma recupera capitan Bartoli per la panchina

14:19

Andata e ritorno al "Tre Fontane"

Sia la gara d'andata che la gara di ritorno tra Roma e Vorskla Poltava si disputano al "Tre Fontane" di Roma: le ucraine, in patria, non hanno a disposizione un loro campo di gioco, con la Uefa e il club giallorosso che hanno accolto la richiesta del Vorskla di giocare entrambe le gare nella capitale

14:10

Roma avanti dopo il 3-0 dell'andata

Nella gara d'andata le giallorosse di Alessandro Spugna hanno ipotecato la qualificazione grazie al 3-0 rifilato alle ucraine del Vorskla Poltava. In gol Viens (15'), Giugliano (58') e Giacinti (64')

14:06

Vorskla Poltava-Roma, la formazione ufficiale di Spugna

ROMA (3-3-3-1):Korpela; Linari, Valdezate, Di Guglielmo; Feiersinger, Kumagai, Tomaselli; Latorre, Kramzar, Serturini; Viens. A disposizione: Ceasar, Ohrstrom, Minami, Giacinti, Giugliano, Haavi, Bartoli, Aigbogun, Cincotti, Glionna, Greggi, Cimò. Allenatore: Spugna

14:01

Vorskla Poltava-Roma, la formazione ufficiale di Spugna

VORSKLA POLTAVA (4-2-3-1): Samson; Shaynyuk, Korsun, Kotyk, Podolska; Petryk, Davydenko; Andrukhiv, Kalinina, Kozlova; Kravchuk. A disposizione: Herasymchuk, Bondarchuk, Kulmagambetov, Babenko, Radinova, Voit, Kotiash, Osipyan, Kuleba. Allenatrice: Zinchenko.

Roma, stadio Tre Fontane