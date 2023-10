Bufera sull'Arsenal in Inghilterra: "Non rappresenta la società"

LONDRA (REGNO UNITO) - Dopo le proteste sono arrivate le scuse. A presentarle attraverso una nota l'Arsenal, finito nella bufera sui social dopo la presentazione della squadra di questa stagione con una foto di gruppo in cui non si vede alcuna calciatrice di colore.

Arsenal, le scuse dopo la bufera social

Tutte bianche le 'Gunners' e il dettaglio dell'immagine (visualizzata da milioni di utenti) non è sfuggito ai tifosi e agli appassionati di calcio, che quasi in coro si sono chiesti: possibile che nel 2023 nessuna minoranza della società sia rappresentata in una squadra professionistico? Un tema sentito, tanto che lo stesso Arsenal femminile "riconosce che la nostra attuale prima squadra non riflette la diversità esistente nel club e nelle comunità che rappresentiamo". E pur sottolineando come "in tutte le nostre squadre, compresi i settori giovanili maschili e femminili, siamo orgogliosi che giocatori dai background diversi abbiano contribuito alla nostra storia, al nostro successo e alla nostra cultura", i dirigenti definiscono "una priorità chiave" l'obiettivo di diversificare l'organico della squadra.