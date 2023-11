Roma femminile furiosa, tocco di mano sul gol del Bayern: ma il Var non c’è

MONACO (Germania) - Il Var continua a creare polemiche, sia quando interviene, sia quando non interviene, sia quando non c’è. Ed è questo il caso della sfida tra Bayern Monaco e Roma, con le tedesche in vantaggio grazie a un sospetto tocco di mano . Il gol del Bayern Monaco è nato da un cross dalla destra e da un successivo tocco della Viggosdottir che ha messo Damnjanovic nelle condizioni di battere a rete.

Le proteste delle giocatrici della Roma

Dopo la rete, le giocatrici della Roma hanno protestato nei confronti dell’arbitro reclamando un tocco con la mano di Viggosdottir e un presunto fuorigioco da parte di Damnjanovic che ha messo la palla in rete. Le proteste delle giallorosse si sono rivelate inutili: in questa competizione non c’è il Var, e l’arbitro non è tornato sulla propria decisione convalidando il gol delle tedesche.