Psg-Roma femminile ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Psg-Roma femminile: orari e canali

La gara tra Psg e Roma femminila è in programma stasera alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi e sarà visibile in diretta su Dazn.

Dove vedere Psg-Roma femminile in diretta TV

Psg-Roma femminile sarà visibile in diretta tv su e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Psg-Roma femminile in streaming

La partita Psg-Roma femminile sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Precheur



PSG (4-2-3-1): Kiedzynek; Le Guilly, Hunt, DeAlmeida, Karchaoui; Groenen, Albert; Chawinga, Geyoro, Martens; Katoto. Allenatore: Precheur.



La probabile formazione di Spugna

ROMA (4-4-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti. Allenatore: Spugna.

Psg-Roma femminile in diretta, la cronaca

La Roma femminile di mister Spugna arriva alla gara di Women's Champions League ancora imbattuta: 4 i punti in classifica delle giallorosse, appaiate al primo posto con il Bayern. Fermo a zero punti il Psg femminile, con le due squadre che si sono incontrate una sola volta in amichevole nel 2021.

