Supercoppa femminile Roma-Juve: i Distinti dello Zini intitolati a Vialli

Il settore Distinti dello "Zini" sarà intitolato a Gianluca Vialli

Sarà una grande domenica di calcio arricchita dall'intitolazione, nell'intervallo della partita, del settore Distinti dello stadio 'Zini' a Gianluca Vialli, del quale il 6 gennaio ricorrerà il primo anniversario della scomparsa. La Supercoppa Femminile Frecciarossa è stata presentata questa mattina presso la Sala dei Quadri del Comune di Cremona, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell'assessore allo sport Luca Zanacchi, del presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC Federica Cappelletti, del direttore generale della Cremonese Paolo Armenia e di Silvia Marchiori, responsabile vendita corporate e digital di Frecciarossa. Presente, in rappresentanza della famiglia Vialli, il nipote Riccardo. "Ringraziamo la Federazione per averci concesso questa opportunità e la Cremonese per tutto quello che sta facendo sul territorio - le parole del sindaco Gianluca Galimberti -. I significati di questa partita sono molti: sarà un momento di sviluppo per il calcio femminile e per rinforzare il nostro ruolo di terza città più sportiva d'Italia. Siamo una città all'avanguardia per quello che riguarda i progetti sportivi e l'attenzione allo sport femminile è fondamentale. C'è grande sintonia con la FIGC per quello che riguarda la dimensione valoriale dell'evento: il 7 gennaio ci sarà una partita che metterà in palio un trofeo ma ricorderemo Gianluca Vialli attraverso lo sport".

Sabato 23 dicembre e sabato 6 gennaio Supercoppa in Piazza Stradivari

Oltre all'intitolazione del settore Distinti a Gianluca Vialli, è prevista allo stadio 'Zini' l'esibizione della cantante Arisa. I freestyler Swann Ritossa, Anastasia Bagaglini e Giuseppe Cardaropoli intratterranno il pubblico con i loro show. Sabato 23 dicembre e sabato 6 gennaio, inoltre, il trofeo sarà esposto dalle 9 alle 13 in Piazza Stradivari, a disposizione dei fan per scattare foto, e lo stesso avverrà venerdì 5 gennaio al centro commerciale Cremona Po, dove sarà comunque presente uno stand dedicato alla promozione dell'evento per tutta la marcia di avvicinamento alla Supercoppa Frecciarossa.