La Roma Women crolla con il Napoli: ko a sorpresa in Coppa Italia

NAPOLI - Fa rumore il passo falso della Roma femminile nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli, vittorioso per 2-0 davanti al proprio pubblico. Chmielinski apre le marcature al 36' del primo tempo su rigore, poi all'80' Kobayashi chiude i giochi. Ko a sorpresa per la squadra allenata da Alessandro Spugna, che in campionato viaggia fortissimo (è prima a 36 punti, a +6 sulla Juve) e che invece in coppa è crollata sotto i colpi del Napoli, ultimo in Serie A. Appuntamento alla sfida di ritorno in programma il 6 febbraio.