Diretta Ajax-Roma femminile 0-1: segna la Bartoli di testa

Punizione della Giugliano da posizione defilata: palla tesa e pericoloso, la Bartoli si tuffa di testa e manda in gol. La Roma va in vantaggio! In questo momento giallorosse qualificate...

21:29

28' - Situazione pericolosa, la Bartoli ci prova

Crosso della Giugliano e colpo di testa della Bartoli. Il pallone viaggia troppo debole, blocca la Van Eijk. Seconda chance importante per le giallorosse.

21:20

18' - Proteste dell'Ajax per un tocco di mano in area

Cross dalla destra e sul lato corto dell'area Linari devia forse con il braccio. Proteste delle olandesi, ma l'arbitro fa continuare. Ricordiamo che non c'è Var, disponibile solo dai quarti di finale.

21:16

15' - Prima occasione per la Roma

Bell'azione della Viens che si libera di due calciatrici e dal limite calcia con il destro: tiro centrale e parato.

21:09

9' - Buon inizio della Roma

Due calci d'angolo nel giro di un minuto e mezzo, la Roma a viso aperto attacco soprattutto sugli esterni.

21:01

1' - Si parte, inizia il match

Inizia la partita tra Ajax e Roma femminile. Primo pallone per le padrone di casa.

20:57

Spettacolo allo stadio

Circa 15mila spettatori alla Johan Cruijff Arena, spettacolo assicurato sugli spalti per una grande partita di Champions League.

20:30

Le parole del tecnico Spugna

"Vogliamo fare una bella partita, tenere la. Questo è uno dei nostri obiettivi stasera. Vogliamo sfruttare le occasioni che avremo. Ma sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, quindi bisogna stare molto attenti." Così Spugna, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni della Uefa.

20:10

Ajaz-Roma, le formazioni ufficiali

AJAX (4-3-3) - Van Eijk; Keijzer, Spitse, De Sanders, Weerden; Noordam, van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra. All. Suzanne Bakker.

ROMA (4-3-3) - Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Bartoli; Feiersinger, Kumagai, Giugliano; Haavi, Viens, Giacinti. All. Alessandro Spugna.

20:00

Roma Femminile, ultima chiamata per sognare i quarti

Ultima sfida della fase a gironi della Women's Champions League. La Roma si gioca tutto contro l'Ajax, nel match in programma questa sera all'Amsterdam Arena. Servirà necessariamente una vittoria per sperare nell'approdo ai quarti di finale. I tre punti potrebbero non bastare per centrare i quarti per la seconda stagione di fila. Il Psg, infatti, impegnato nella tana del Bayern, non deve perdere in contemporanea. Tutte e quattro le squadre sono in corsa a 90’ dai verdetti: mai successo.