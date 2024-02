Lnd: Rappresentativa femminile alla Viareggio Cup

ROMA - La Rappresentativa Nazionale Femminile della Lega Nazionale Dilettanti si prepara per la seconda avventura alla Viareggio Cup giunta alla sua quinta edizione. 74ª Viareggio Cup e 5ª Viareggio Women’s Cup in programma dal 13 al 20 febbraio 2024. La giovane selezione della Rappresentativa Nazionale Femminile LND guidata da Marco Canestro, parteciperà al Torneo internazionale insieme al Westchester United (Stati Uniti), Livorno e Milan che ha superato in finale, ai rigori, le azzurrine della LND all' esordio nel 2023. Attraverso il Progetto Giovani, le ventitré calciatrici sono state selezionate dagli osservatori LND tra le società del massimo campionato di Serie C Femminile della Lega Nazionale Dilettanti attraverso tre raduni territoriali, due nazionali e un test contro l’Hellas Verona. La Lega Nazionale Dilettanti si pone come obiettivo principale la valorizzazione delle atlete e la partecipazione al Torneo di Viareggio crea le condizioni per una maggiore visibilità e momenti di crescita. Il Torneo prevede un solo girone: le prime due classificate si qualificheranno per la finalissima che sarà trasmessa in diretta sul canale 58 del digitale terrestre di Rai Sport.