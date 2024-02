Cazzioli e Boldrini: tre finali alla Viareggio Women's Cup

ROMA - Valeria Cazzioli, portiere dellla Rappresentativa Nazionale femminile della Lega Nazionale Dilettanti, contro il Milan nella quinta edizione della Viareggio Women’s Cup ha stabilito un singolare record: tre finali disputate con due squadre diverse. Il numero uno classe 2004, ne ha giocate due con il Milan (2022 e 2023) e con la Rappresentativa Under 19 della Lnd (2024). In una di queste tre gare decisive è riuscita a brindare la vittoria finale, lo scorso anno con le rossonere. Ieri (come nel 2022), si è invece dovuta arrendere. Anche Sofia Boldrini ha giocato tre finali della Viareggio Women’s Cup, ma tutte con la squadra rossonera. In foto, Valeria Cazzioli in maglia verde.