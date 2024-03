Calcio femminile, le migliori partite dei Playoff di Serie A anche in modalità free su Dazn

Dopo il lancio della call to action globale “Un nuovo palco per il calcio femminile” a supporto del movimento e delle atlete, DAZN prosegue nel suo impegno finalizzato alla spinta globale verso un panorama sportivo più inclusivo e diversificato, e in occasione del via della fase di playoff di Serie A eBay Femminile, mette a disposizione di appassionate e appassionati una selezione delle migliori partite in calendario, in modalità gratuita. A marzo, saranno tre i match visibili anche gratuitamente su DAZN: Sassuolo vs Fiorentina (16 marzo, ore 15:00); Roma vs Sassuolo (23 marzo, ore 15:00); Juventus vs Fiorentina (30 marzo, ore 15:00).

Punto cardine della propria missione, l’impegno della piattaforma nell’accrescere l’audience delle competizioni femminili, attraverso il sempre maggior coinvolgimento del pubblico, si inserisce in un contesto in cui c’è ancora tanta disparità nella copertura mediatica che queste ricevono. Ancora oggi, le discipline sportive femminili e maschili non ricevono in modo oggettivo lo stesso livello di riconoscimento all’interno del panorama mediatico. Solo il 4% della copertura globale dedicata allo sport, infatti, è dedicato al segmento women, nonostante numeri in forte crescita: basti pensare che nel 2023 sono state quasi 17 milioni le donne, in tutto il mondo, impegnate in tornei calcistici ufficiali (+24% sul 2019). Inoltre, sono più di 55.000 i club femminili presenti nel mondo, di cui la maggioranza (59%) localizzata in Europa.

Oggi più che mai, DAZN sta rendendo le competizioni femminili il più possibile accessibili alle tifose e ai tifosi in tutto il mondo, facendo la sua parte per favorire la crescita della sua audience – promuovendo la gratuità, togliendo il paywall su una selezione di partite, su spinta di Hannah Brown ed Esmeralda Negron, entrambe Co-CEO, Women's Football di DAZN - e costruendo giorno dopo giorno una vera e propria piattaforma di riferimento per il gioco, le atlete e i fan, con una proposta editoriale ricca che, ad oggi, include: oltre alla Serie A Femminile eBay, la Liga F, la Frauen Bundesliga, la Women’s Premier League, la Women’s Super League, la Women’s FA Cup, la Saudi Women’s Premier League e tutte le partite della UEFA Women’s Champions League. Proprio la massima competizione europea femminile tornerà, in diretta su DAZN anche in modalità gratuita (DAZN.com/womensfootball), martedì 19 marzo, con le partite dei quarti di finale".