Roma Femminile, Spugna non è più l'allenatore: il comunicato

Il comunicato della Roma: "I suoi successi rimarranno nella storia del club"

ha allenato la Roma per 158 partite, vincendo due volte lo Scudetto, altrettante la Supercoppa Italiana e una la Coppa Italia. Nel comunicato del club, appaiono le parole della Head of Women's Football del club, Betty Bavagnoli: “Desideriamo esprimere ad Alessandro la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi in queste quattro stagioni. Il suo contributo nella crescita della nostra squadra è stato un valore aggiunto per il raggiungimento di importanti successi che rimarranno nella storia del Club. Auguriamo ad Alessandro il meglio per il suo futuro”.