Serie B femminile, si cresce ancora: ecco il nuovo logo

Novità importanti per quanto riguarda la Serie B Femminile . Il campionato ha presentato oggi il suo rebranding, entrando in una nuova dimensione. Dopo l'evento 'B to Be', avvenuto a Coverciano lo scorso 12 giugno, è stato presentato ora il nuovo logo della Divisione Serie B Femminile. Realizzato da Madvertising, si tratta di un ulteriore simbolo di cambiamento e ambizione. Una dichiarazione d’intenti, un'identità visiva che racconta l’evoluzione del calcio femminile italiano.

"La B deve essere un brand riconoscibile"

Il nuovo logoda oggi trova la sua casa anche sui nuovi profili Instagram e TikTok della Serie B Femminile, inaugurati per l'occasione e curati da OverPress Media. Questi hanno l'obiettivo di fidelizzare ulteriormente i fan di un campionato che abbraccia tutta Italia e che rappresenta un inesauribile serbatoio per il presente e il futuro del calcio italiano. La presidente Laura Tinari ha commentato: "Dal giorno del mio insediamento, ho sempre desiderato dare un'impronta giovane e moderna alla Divisione Serie B Femminile e al campionato di Serie B. E tra gli obiettivi che oggi possiamo ritenere raggiunti c'è quello di rendere la Serie B un brand riconoscibile, sfruttando l'enorme potenza dei nuovi media, le società e le calciatrici e quanto riescono a esprimere quotidianamente, esaltando l'aspetto tecnico che resta prioritario e quello valoriale che ne è direttamente legato. Siamo pronte per vivere una nuova stagione che sono convinta sarà avvincente e appassionante almeno quanto quella che ci siamo lasciate alle spalle".

Il nuovo logo: la F dentro la B

Il nuovo logo della Serie B femminile vede al centro una lettera “B” elegante e dinamica, che racchiude una “F”, quasi sussurrata ma potente, come ciò che rappresenta: F come Femminile, come Forza, come Futuro, che si unisce a una B che già parla di Battito, Bellezza. Un'identità visiva declinata in tre versioni, unite cromaticamente, che condividono un unico cuore: il magenta caldo, pulsante, audace e riconoscibile, simbolo della nuova Divisione Serie B Femminile.