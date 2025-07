Italia Femminile, è caccia ai quarti contro il Portogallo all'Europeo. Ma c'è ancora distanza con le big

Diciamolo subito: il calcio femminile in Italia è in crescita, soprattutto tra le giovanissime. E anche la nazionale azzurra dà segnali di progresso dopo anni di difficoltà. Domani a Ginevra alle 21 le ragazze guidate da Soncin sfideranno il Portogallo dopo il successo per 1-0 sul Belgio e sognano già un posto ai quarti. Un traguardo già di per sé importante coniderato che l'Italia non riesce a superare la fase a gironi di un torneo internaz