Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere la sfida tra Spagna e Svizzera, valida per i quarti di finale degli Europei femminili, in programma venerdì 18 luglio alle ore 21 allo stadio di Berna. Una designazione di grande prestigio, che conferma l'alto livello del movimento arbitrale femminile italiano a livello internazionale. Con Ferrieri Caputi ci saranno anche l'assistente Francesca Di Monte e il VAR italiano Aleandro Di Paolo, mentre in sala VAR anche Sian Massey-Ellins (Inghilterra) in qualità di AVAR. Il team arbitrale sarà completato da Emily Carney (Inghilterra) come seconda assistente e da Katalin Kulcsar (Ungheria) nel ruolo di quarto ufficiale.