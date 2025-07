La stampa norvegese si inchina all'Italia: "Stavolta ridono loro..."

Dopo le ironie di inizio giugno per la tremenda sconfitta della nazionale maschile nelle qualificazioni ai Mondiali , ora in Norvegia è tempo di autocritica e ammirazione. La sconfitta subita contro l' Italia femminile, che ha conquistato un posto nelle semifinali degli Europei , ha completamente cambiato il tono del dibattito nel paese scandinavo. "L'Italia stavolta ride" commenta così il quotidiano norvegese Dagbladet , riconoscendo il merito alle Azzurre : "Non è passato molto tempo da quando l'Italia piangeva per i suoi ragazzi di calcio, sconfitti dalla Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali. Nella partita di ieri, invece, gli italiani hanno riso di nuovo. Le loro ragazze sono in semifinale, e non è un caso".

"Il futuro è delle squadre offensive come l'Italia"

Secondo la stampa norvegese, la sconfitta non va attribuita a scelte tattiche o a errori singoli: "Non abbiamo perso perchè l'allenatore ha scelto l'attaccante sbagliato o per problemi tattici sulla fascia destra. La questione è molto più ampia". Le critiche si spostano infatti sul piano strutturale e culturale: "Non è un problema che si risolve cambiando allenatore, Gemma Grainger non è la causa. Il vero ostacolo è che troppe giocatrici norvegesi sono deboli tecnicamente, soprattutto nella gestione della palla". L'analisi si allarga alla formazione e allo sviluppo del movimento: "Bisogna guardare con occhio critico alla nostra cultura in allenamento. Il calcio femminile norvegiese non ha vissuto lo stesso cambiamento culturale che ha portato il calcio maschile a puntare sul possesso palla e sul gioco tecnico". Il verdetto è chiaro, mentre la Norvegia riflette sulle sue lacune, l'Italia si gode una vittoria storica e un modello di gioco che (secondo i media scandinavi) rappresenta il futuro del calcio femminile europeo.