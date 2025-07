Italia, stasera si fa la storia: le ragazze di Soncin a caccia di una finale attesa 28 anni

Era il 1997, c'era ancora la Lira in Italia. Totti aveva 21 anni e nelle radio primeggiavano Spice Girls e Oasis. Inglesi, come l'ultimo ostacolo della ragazze di Soncin che stasera a Ginevra sono chiamate all'impresa per conquistare una finale Europea che manca proprio da quell'anno meraviglioso. Impresa perchè l'Inghilterra è largamente favorita. Dalla vittoria di tre anni fa le britanniche guidano la crescita del calcio femminile con numeri da record e ora