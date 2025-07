Sondergaard al Genoa infiamma i tifosi: valanga di commenti sui social

Sondergaard, 22 anni, è stata convocata in nazionale per la prima volta a quindici anni. Non è stata convocata dal ct Peter Gerhardsson per gli Europei e ora punta ad aiutare il Genoa a ottenere la salvezza in Serie A femminile dopo che la squadra rossoblù ha ottenuto la promozione nella massima serie italiana per la prima volta nella sua storia. Sondergaard ha firmato un contratto con il club ligure fino al 2027. Quando il Genoa ha annunciato il suo ingaggio su Instagram pubblicando una selezione di foto di Sondergaard con la maglia del club i fan sono rimasti incantati, inondando la sezione commenti: "È ufficiale, la calciatrice più bella del mondo"; "Sono sempre stato un tifoso del Genoa"; "Bellissima e talentuosa"; "All'improvviso sono diventato tifoso del Genoa"; "È davvero bellissima."

Sondergaard, quanti tifosi la seguono sui social?

Sondergaard ha, a oggi, 58,8 mila follower su Instagram. In Italia ha giocato anche per la Sampdoria e l'Hellas Verona. La sua prima squadra è stata il BK Hacken FF. Sondergaard è pronta alla prima sfida del suo Geona, che inizierà la stagione in Serie A contro il Milan. L'11 novembre, nella sesta giornata di campionato, sfiderà la Juve di Lehmann.