Regina Baresi si opera al cuore: "Voglio tornare a fare sport serenamente"

Oggi mercoledì 6 agosto è un giorno importante per Regina Baresi , ex attaccante e storica capitana dell' Inter femminile, che si sottoporrà a un intervento al cuore per affrontare alcune problematiche di salute emerse recentemente. Figlia di Giuseppe Baresi e nipote di Franco Baresi , due icone del calcio italiano, Regina ha deciso di condividere personalmente la sua scelta con i tifosi e i follower tramite un messaggio sui social.

L'ablazione cardiaca: una soluzione non invasiva

La procedura a cui si sottoporrà è un'ablazione cardiaca, un intervento poco invasivo pensato per correggere le aritmie, disturbi del ritmo cardiaco che Regina ha iniziato a percepire soprattutto durante gli sforzi fisici nelle ultime settimane. "Domani entro qualche giorno in ospedale per fare l'ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate, vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto e sforzo e con il mio cardiologo abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere im modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport" ha scritto sui social. L'intervento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di cura di Regina, con l'obiettivo di farle recuperare al meglio la salute e la serenità necessarie per tornare alle sue attività sportive in totale sicurezza.