Serie B femminile 2025/26: ufficiale il calendario, si parte con Bologna-Como il 6 settembre

A un mese dall'inizio del campionato, la Serie B Femminile 2025/26 è pronta a partire. Le 14 squadre partecipanti conoscono ora il loro cammino lungo 26 giornate, che prenderà il via nel weekend del 6-7 settembre. In palio c'è un posto per la promozione in Serie A Women e due retrocessioni in Serie C, secondo il nuovo format federale. La grande novità di questa stagione è rappresentata dall'introduzione di un anticipo al sabato per ogni turno, denominato match of the week, pensato per aumentare visibilità e coinvolgimento. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV. "La Serie B cresce, e con lei cresce anche l'attenzione del pubblico. Dopo il successo dell'evento B to Be a Coverciano, ripartiamo con energia, nuove idee e struttura rinnovata, anche sui social. L'anticipo del sabato rappresenta un altro passo verso una comunicazione moderna e una valorizzazione sempre più ampia del campionato." ha dichiarato Laura Tinari, presidente della Divisione Serie B Femminile.