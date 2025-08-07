Serie B femminile 2025/26: ufficiale il calendario, si parte con Bologna-Como il 6 settembre

A un mese dall'inizio del campionato, la Serie B Femminile 2025/26 è pronta a partire. Le 14 squadre partecipanti conoscono ora il loro cammino lungo 26 giornate, che prenderà il via nel weekend del 6-7 settembre. In palio c'è un posto per la promozione in Serie A Women e due retrocessioni in Serie C, secondo il nuovo format federale. La grande novità di questa stagione è rappresentata dall'introduzione di un anticipo al sabato per ogni turno, denominato match of the week, pensato per aumentare visibilità e coinvolgimento. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV. "La Serie B cresce, e con lei cresce anche l'attenzione del pubblico. Dopo il successo dell'evento B to Be a Coverciano, ripartiamo con energia, nuove idee e struttura rinnovata, anche sui social. L'anticipo del sabato rappresenta un altro passo verso una comunicazione moderna e una valorizzazione sempre più ampia del campionato." ha dichiarato Laura Tinari, presidente della Divisione Serie B Femminile.
Orari e soste, prima giornata e anticipi delle prime sei giornate: tutto quello che c'è da sapere
Orari: il campionato si concluderà domenica 17 maggio 2026. Calcio d'inizio delle gare alle ore 15, con anticipo alle 14.30 dal 26 ottobre al 28 marzo.
Soste previste: 21 settembre (Coppa Italia, primo turno), 26 ottobre, 30 novembre, 28 dicembre-4 gennaio-11 gennaio (sosta natalizia), 1° marzo-12 aprile e 19 aprile (finestre internazionali), la 22a giornata sarà anticipata e si giocherà sabato 4 aprile per via delle festività pasquali.
Prima giornata, 6/7 settembre: Bologna-Como (sabato 6, ore 15), Brescia-San Marino Academy, Cesena-Freedom, Hellas Verona-Trastevere, Lumezzane-Frosinone, Venezia-Res Women, Vicenza-Arezzo.
Anticipi del sabato, delle prime sei giornate: 6 settembre, Bologna-Como. 13 settembre, Frosinone-Vicenza. 27 settembre Hellas Verona-Brescia. 4 ottobre, Frosinone-Como. 11 ottobre, Bologna-Lumezzane. 18 ottobre, Venezia-Cesena