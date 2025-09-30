Cantore di tacco fa impazzire l'America

Era il primo derby delle azzurre d'America, Sofia Cantore contro Lisa Boattin. E se lo è aggiuficato Sofia, con tanto di rete messa a segno nel poker finale, un secco e severo 4-0 del Washington Spirit all'Houston Dash. Così Cantore, ambasciatrice dello sport italiano nel mondo, 24ª nella classifica del Pallone d’Oro 2025 e prima italiana ad approdare nella National Wome's Soccer League (seguita a ruota da Boattin) continua firmare gol americani: è il terzo in campionato da quando è atterrata in Usa, il quarto considerato quello nella Champions della Concacaf. Le sono bastati pochissimi mesi per conquistare tutti e occupare un ruolo centrale nella squadra che si sta giocando il titolo.

Il derby era da libro cuore per due amiche che stanno condividendo nello stesso momento un'esperienza negli Stati Uniti. Dopo anni di convivenza in bianconero sono avversarie in differenti club. Ma come? Se fino a ieri... Già non ieri l'altro, proprio fino a ieri le due italiane, compagne di squadre nella Juventus e nella Nazionale, uscita da un entusiasmante Europeo estivo, si sono ritrovate col biglietto in mano per l'America, quel mondo, culla del calcio femminile, dall'altra parte della Luna. Emigrate negli States per una nuova esperienza di vita oltre che calcistica, Cantore e Boattin non si sono concesse nemmeno il tempo di riposare dalle fatiche azzurre che sono scese subito in campo a terminare il campionato americano, che si gioca fino a novembre, play off compresi (riprenderà a gennaio).

Domenica sera, a meno di dieci minuti dalla fine Cantore ha concretizzato un cross basso dalla sinistra, trasformandolo in gol con un colpo di tacco da applausi. E infatti è stata standing ovation. Un gol alla Del Piero, alla Mancini, alla Totti si dirà... Beh cominciamo a dire alla Cantore! Lisa Boattin è rimasta in panchina e chissà se sia riuscita a nascondere la gioia per l'amica.