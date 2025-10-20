Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giacinti, duro attacco alla Nazionale: "Nemmeno una chiamata per l'Europeo, che delusione!"

L’ex giocatrice della Roma, oggi al Galatasaray, è tornata a quella scelta: "Meritavo almeno una risposta"
1 min

ROMA - Valentina Giacinti, ex centravanti della Roma Femminile e oggi attaccante del Galatasaray, ha espresso la sua delusione per la mancata convocazione nella Nazionale italiana per i passati Europei di calcio femminile. Lo fa a mesi di distanza. Impossibile scordarsi di luglio, quando si è vista fuori dalla lista: "Non so il perché e purtroppo mi dispiace non sapere la motivazione. Non ho ricevuto alcuna chiamata, sono un po’ delusa e non me l’aspettavo. Pensavo di meritarmi almeno una risposta", ha dichiarato l’attaccante, visibilmente amareggiata, durante la cerimonia di consegna del Premio Eccellenza Mediterraneo, che si è tenuta oggi a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura.

La Giacinti e quella mancata convocazione

Giacinti, che negli ultimi anni ha vestito con orgoglio la maglia azzurra partecipando a importanti competizioni internazionali, si aspettava almeno un segnale da parte dello staff tecnico della Nazionale. All'evento Eccellenza Mediterraneo è stata la prima premiata. Per lei il premio Gianfranco Coppola. La calciatrice Italiana ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno dentro e fuori dal campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Lazio, la verità sul caso VernisLa Roma femminile affonda contro il Barcellona