ROMA - Valentina Giacinti, ex centravanti della Roma Femminile e oggi attaccante del Galatasaray, ha espresso la sua delusione per la mancata convocazione nella Nazionale italiana per i passati Europei di calcio femminile. Lo fa a mesi di distanza. Impossibile scordarsi di luglio, quando si è vista fuori dalla lista: "Non so il perché e purtroppo mi dispiace non sapere la motivazione. Non ho ricevuto alcuna chiamata, sono un po’ delusa e non me l’aspettavo. Pensavo di meritarmi almeno una risposta", ha dichiarato l’attaccante, visibilmente amareggiata, durante la cerimonia di consegna del Premio Eccellenza Mediterraneo, che si è tenuta oggi a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura.