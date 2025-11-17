Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
Scoppia un caso nel calcio femminile, il papà di Dragoni insulta l'allenatore della Roma dopo il derby

La scena surreale è avvenuta dopo la sfida contro la Lazio con il tecnico Rossettini preso di mira dal padre della centrocampista: "Perché non la fai giocare? Sei un cog..."
Lorenzo Scalia
ROMA - Una scena al limite del surreale. Nel post partita del derby Roma-Lazio, Rossettini ha dovuto aspettare per parlare ai canali della Roma. Il motivo? È stato insultato dal papà di Dragoni, che ha raggiunto il punto della tribuna più vicino al campo per farsi sentire dall'allenatore. L'audio che poteva finire nel microfono era questo: «Se lo avessimo saputo saremmo rimasti a Barcellona. Perché non fai giocare Giulia? Sei un co...e».

La scena surreale davanti ad alcuni tifosi

La scena è durata un paio di minuti e ha catturato l'attenzione di alcuni tifosi, che stavano lasciando il Tre Fontane. L'allenatore ha fatto finta di non sentire lo sfogo e poi ha risposto alle domande dei cronisti. Dragoni, 19 anni, è in prestito dal Barcellona per il secondo anno di fila. Fin da piccola è considerata una bambina prodigio. Rossettini la sta gestendo dopo il gravissimo infortunio alla caviglia (operazione a maggio) e il rientro in campo a inizio ottobre. Da quel momento, Giulia ha avuto minutaggio in tutte e nove le partite della Roma tra campionato e Champions, ritrovando anche la maglia azzurra. Tre volte titolare, ha accumulato in questo lasso di tempo 383 minuti, praticamente una media di 45 minuti a gara. Rossettini, tra l'altro, aveva elogiato Dragoni pubblicamente martedì scorso.

