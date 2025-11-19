Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Champions League, la Juve femminile sfiora l'impresa: 3-3 con il Lione© Juventus FC via Getty Images

Champions League, la Juve femminile sfiora l'impresa: 3-3 con il Lione

Le bianconere chiudono il primo tempo avanti 3-0, poi subiscono la rimonta nella ripresa
La Juve femminile sfiora l'impresa con il Lione, nella quarta giornata della Champions League. Le bianconere giocano a viso aperto e senza remore contro le francesi, otto volte campionesse d’Europa e (fino a stasera) a punteggio pieno insieme a Barcellona e  Manchester United. Le ragazze di Canzi giocano un gran primo tempo: sbloccano il risultato con Beccari al 12', raddoppiano con Cambiaghi al 27' e trovano anche il terzo gol con Tatiana Pinto. 

Il Lione reagisce nella ripresa

Ma nella ripresa le campionesse in carica reagiscono e iniziano asd attaccare con veemenza: al 60' Cawinga accorcia le distanze, poi al 78' arriva il gol che riapre i giochi con Katoto. Il Lione spinge, la Juve si difende, ma al 90' l'arbitro punisce un tocco di mano di Salvai in area e concede un rigore agli ospiti, che Renard non sbaglia. In pieno recupero il Lione troiva anche il quarto gol, ma l'arbitro annulla per posizione irregolare di Brand. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

