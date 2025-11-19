Champions League, la Juve femminile sfiora l'impresa: 3-3 con il Lione

La Juve femminile sfiora l'impresa con il Lione, nella quarta giornata della Champions League. Le bianconere giocano a viso aperto e senza remore contro le francesi, otto volte campionesse d’Europa e (fino a stasera) a punteggio pieno insieme a Barcellona e Manchester United. Le ragazze di Canzi giocano un gran primo tempo: sbloccano il risultato con Beccari al 12', raddoppiano con Cambiaghi al 27' e trovano anche il terzo gol con Tatiana Pinto.