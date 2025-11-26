Mondiale di futsal femminile: Italia travolta dal Brasile. Contro l'Iran la sfida decisiva 

A Manila, in occasione della seconda giornata del Mondiale di calcio a 5 femminile , l'Italia di Francesca Salvatore ha perso per 6-1 contro il Brasile , numero uno nel raking e tra le favorite per la vittoria finale. Arriva uno stop dopo la convincente vittoria all'esordio delle azzurre per 17-0 contro Panama . Una sconfitta che lascia l’Italia ancora pienamente in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta . Sarà decisiva la gara contro l’Iran, in programma sabato alle 10.00: le due formazioni arrivano a pari punti allo scontro diretto, con le azzurre in vantaggio nella differenza reti.

Brasile, sei gol all'Italia. Contro l'Iran la speranza qualificazione

Una gara giocata alla pari dall'Italia per venti minuti circa, prima dell'imposizione del Brasile sul piano tecnico-tattico. La gara si è aperta con il gol immediato da parte delle verdeoro, con Ana Luiza che non ha sbagliato davanti a Sestari. Il pareggio è arrivato con Renatinha. Sulla traiterra del tiro Boutimah, la quale non tocca il pallone, ma inganna il portiere. Il 2-1 arriva con Emilly, che dalla distanza calcia di prima trovando uno spazio sotto la traversa. Nella ripresa un rapidissimo 1-2 delle brasiliane indirizza la partita: il 3-1 è di Amandinha, quindi è arrivata il raddoppio di Ana Luiza. Di Vanin e Camila le ultime due reti. All'ultimo minuto è stata espulsa Mansueto, che non sarà disponibile per la prossima sfida.