Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition, dal 4 al 7 dicembre l’ottava edizione

Il calcio femminile negli ultimi anni si sta imponendo come uno dei simboli più forti dell'emancipazione sportiva. Dal 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha continuato a investire con convinzione nella crescita del movimento del Calcio Femminile, recependo il chiaro segnale della Figc. Dal 4 al 7 dicembre , prenderà vita l’ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition. Un appuntamento di calcio 9 contro 9. Non è solo competizione, ma un vero spazio di affermazione per giovani atlete che rappresentano il futuro dello sport italiano.

Trofeo Caroli: ventiquattro squadre ai nastri di partenza

Ventiquattro saranno le squadre ai nastri di partenza della competizione, suddivise in sei gironi: Inter, Lecce Women, Maceratese, Club Altura Trieste, Napoli Women Bianche, Atalanta, Romulea, Sannicandro Women, Sampdoria, Parma, BS Soccer Fasano, Wonderful Bari, Juventus, Bologna, Apulia Trani, Soccer Dream, Roma, Ternana, Pink Bari, Terzo Tempo, Lazio, Sassuolo, Napoli Women Azzurre, Atletico Siracusa. Le partite andranno in scena sui campi comunali di Melissano (“Francesco Brandolino”), Alezio e Gallipoli (stadio “Antonio Bianco”), oltre al Centro Europa Sport di Nardò ed Heffort Sport Village di Parabita. Il patron Attilio Caputo, con i responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane hanno commentato l'evento: “Siamo orgogliosi di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili. Il riscontro e gli incoraggiamenti ricevuti confermano la bontà del percorso intrapreso. Continuiamo a essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale, con l’obiettivo di regalare alle giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di offrire a loro e ai loro accompagnatori l’opportunità di conoscere il Salento e le sue bellezze naturali, storiche e culturali”.

L'organizzazione del torneo

Il Trofeo Caroli Hotels si conferma un luogo in cui le ragazze possono misurarsi ad alti livelli, crescere tecnicamente e trovare un ambiente che valorizza il loro impegno e la loro identità. Esperienze che contribuiscono a costruire una nuova narrazione dello sport femminile, fondata su pari opportunità e meritocrazia. La prima classificata di ciascun girone e le due migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. La finale si disputerà domenica 7 dicembre allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli, a partire dalle 9:15. La cerimonia di inaugurazione è prevista invece giovedì 4 dicembre, alle 18:30 circa, all’Ecoresort Le Sirene Caroli Hotels di Gallipoli.

In programma il convegno: "Il calcio femminile merita più rispetto"

Il torneo rappresenta una vetrina per il calcio femminile, un momento di promozione turistica in un periodo destagionalizzante. Organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal main sponsor Caroli Hotels, ha ricevuto il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, di FIDAPA BPW Italy sezione di Gallipoli e del Soroptimist Club Maglie Sud Salento. Il 5 dicembre nella sala convegni dell’Ecoresort Le Sirene, a cura della sezione di Gallipoli di FIDAPA BPW Italy, Distretto Sud-Est è in programma alle 18:15 un convegno sul tema: “Il calcio femminile merita più rispetto, visibilità e futuro”. Il convegno sarà introdotto da Assunta Tornesello, Presidente Fidapa Bpw Italy sezione di Gallipoli, condurrà la Vicepresidente Paola Tedoli. Sono previsti gli interventi di Vito Roberto Tisci, Presidente regionale FIGC; Luna De Mitri, Delegata provinciale FIGC; Orazio Colazzo, Delegato provinciale FIGC; Gigi Renis, Responsabile provinciale CONI; Rossella Longo, Pediatra di famiglia e Past presidente Fidapa Bpw Italy sezione di Gallipoli; Antonio Aguglia, Presidente Triacorda ODV; Lino De Lorenzis, Presidente SSD Women Lecce. Concluderà Fiammetta Perrone, già Past Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy.