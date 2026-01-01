Di Guglielmo: “E’ una grande opportunità”

"Entrare a far parte della famiglia dei Washington Spirit è una grande opportunità e una grande responsabilità - ha dichiarato Lucia Di Guglielmo nella sua prima intervista da giocatrice dei Washington Spirit - porto con me determinazione, disciplina e una forte voglia di vincere. Sono entusiasta di vedere dove mi porterà questa nuova sfida e di spingermi oltre i miei limiti".