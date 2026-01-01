Lucia Di Guglielmo vola a Washington: anche la Roma incasserà qualcosa
WASHINGTON (Usa) - I Washington Spirit hanno ingaggiato la giocatrice italiana Lucia Di Guglielmo con un contratto triennale con opzione di trasferimento fino al 2029, come annunciato oggi dal club. Come parte dell'accordo, gli Spirit pagheranno una quota di trasferimento all'AS Roma, ex club di Di Guglielmo pari a 100 mila euro.
Di Guglielmo: “E’ una grande opportunità”
"Entrare a far parte della famiglia dei Washington Spirit è una grande opportunità e una grande responsabilità - ha dichiarato Lucia Di Guglielmo nella sua prima intervista da giocatrice dei Washington Spirit - porto con me determinazione, disciplina e una forte voglia di vincere. Sono entusiasta di vedere dove mi porterà questa nuova sfida e di spingermi oltre i miei limiti".