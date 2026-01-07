Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
I vergognosi commenti social sul nuovo acquisto dell'Arsenal: il club costretto ad una mossa drastica

Ecco cosa hanno dovuto fare i Gunners dopo l'annuncio dell'acquisto della diciannovenne svedese Smilla Holmberg
1 min
TagsArsenalSmilla Holmberg

L’Arsenal è stato costretto a disattivare i commenti su Instagram dopo l’annuncio dell’arrivo di Smilla Holmberg. Il club londinese ha preso questa decisione in seguito alla pubblicazione di un video della giovane difensore svedese, classe 2005, bersagliata da numerosi messaggi offensivi e a sfondo sessista.

Abusi sui social per il nuovo acquisto dell'Arsenal: la drastica scelta

Il filmato, in cui Holmberg salutava i tifosi dall’Emirates Stadium mostrando entusiasmo per la nuova avventura in maglia Gunners, ha purtroppo scatenato una serie di commenti inappropriati. Per tutelare la calciatrice, l’Arsenal ha scelto di intervenire bloccando le interazioni e ribadendo il proprio impegno nella lotta agli abusi online, anche grazie alla collaborazione con il Signify Group, società specializzata nel monitoraggio e contrasto dell’odio sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

