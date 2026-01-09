A Pescara quadrangolare di calcio a 5 con la Nazionale Suore

Il calcio, ma che bella invenzione! Specie quando è solidarietà, beneficenza e allegria. Specie quando lo giocano tutti, ognuno con le sue abilità e condizioni fisiche, fosse anche in tonaca e velo, bastano i piedi, con scarpini adatti quelli sì, e il cuore per calciare il pallone oltre gli ostacoli della vita. Così quel pallone diventa portatore di buona novella, ovvero: l’essere umano è fatto per amare.

Come dice suor Patrizia: «Il cuore è il vero fuoriclasse di oggi». E allora avanzino i cuori: sabato 10 a Pescara al Palarigopiano scendono in campo le sorelle-calciatrici delle Nazionale Italiana Suore del ct Moreno Buccianti, primo evento del 2026 di raccolta fondi, in un quadrangolare di calcio a 5, ingresso gratuito o meglio a offerta libera. Ancora suor Patrizia: “Dona oggi per regalare domani”. E le sfide di questo sabato regalano una sedia ginecologica per donne disabili all’Asl di Pescara. È bello sapere per chi o cosa si fa una donazione.

Poi, domenica 11, le ragazze di Buccianti si confonderanno con le calciatrici professioniste di Serie A. Infatti la Nazionale suore sarà ospite allo stadio di Pescara per assistere alla sfida tra Juventus e Roma di Supercoppa. A ognuna il suo evento... «Nel 2017 papa Francesco ha invitato le suore a uscire dai conventi. Noi siamo il gruppo uscito col pallone in mano – racconta suor Silvia - Tante di noi sono state “chiamate” sul campo di gioco. Tutte avevamo abbandonati questa grande passione e alla fine Dio, che non si lascia mai battere in generosità, ci ha restituito il centuplo “usando” Moreno come suo stretto collaboratore. Ora facciamo cose che ai nostri tempi come calciatrici non avremmo potuto fare, tipo giocare allo stadio Olimpico o essere ospiti della Supercoppa femminile».

Il ct Moreno di norma consegna le maglie ed esce dagli spogliatoi, quindi non conosce né canti né preghiere che le suore intonano prima di una gara. “Però so che di motti ne hanno tanti. Io? Mi faccio il segno della croce e spero che non si facciano male», questo è il suo motto o meglio la sua preghiera. Ma, ecco quelli delle suore-calciatrici, mandateli a memoria queste frasi, buone per il quotidiano. Dopotutto il calcio non è forse una metafora della vita? Da suor Silvia - «Gioca la partita della tua vita. Gioca sempre nella tua vita. Gioca e fai giocare» - a suor Marianna e suor Carmela - «Gratuitamente le avete ricevute, gratuitamente datele» - avanti tutta. Quando il gioco si fa duro, le suore scendono in campo. E amen.

Quadrangolare di calcio a 5: sabato 10 al palazzetto dello sport Palarigopiano di Pescara dalle 15.30. Ingresso gratuito, offerta libera.

Nazionale Italiana Suore: Emilia Jitaru (Roma), suor Lara Morelli (Roma), suor Silvia Carboni (Cagliari), suor Marianna Segneri (Roma), suor Celeste Berardi (Roma), suor Alessandra Locatelli (Roma), suor Patrizia Cimmino (Rieti), suor Tatiana Radaelli (Treviso), suor Livia Angelillis (Arezzo), suor Immacolata Caforio (Bologna), suor Anna Marchi (Bologna), suor Angela Caforio (Bologna), suor Susanna Isola (Bologna), suor Rita Carati (Bologna). Ct Moreno Buccianti.

Programma: 1º incontro Nazionale Italiana Suore-Real Montesilvano; 2º Asd Proterino calcio-Asd Cantera Adriatica; 3º incontro Nazionale Suore-Asd Cantera A.; 4º incontro Real Montesilvano-Asd Proterino; 5º incontro Nazionale Suore-Asd Proterino; 6º incontro Asd Cantera A.-Real Montesilvano.