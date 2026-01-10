È stata una festa, soprattutto, con canti e balli, al Palarigopiano di Pescara, per il quadrangolare di beneficenza. Il gol della bandiera per la Nazionale Italiana Suore lo ha segnato suor Patrizia, a secco la bomber suor Emilia. «Non era facile competere con queste squadre, tutte troppo più giovani di noi - spiega il ct Moreno Buccianti - Avevamo 50 anni contro 15! È stato un buon allenamento però, in vista dei prossimi impegni. Comunque c'è stato un numeroso pubblico. Alla fine era importante questo e non farsi male... » Presenti il Sindaco di Pescara e il Direttore della Asl dove andrà la sedia ginecologica per donne disabili, che era l'obiettivo di raccolta fondi del quadrangolare di calcio a cinque (nella foto tutte le squadre partecipanti). La Nazionale Italiana Suore domani, domenica 11, assisterà alla sfida di Supercoppa tra Juventus e Roma allo Stadio Adriatico di Pescara. Poi le Sorelle si rivedranno il 7 e l'8 marzo a Rho al Mimosettacup, in occasione della festa della donna.