Women's Champions League, gli spareggi in diretta su Disney+ dall’11 febbraio

È iniziato il conto alla rovescia per gli spareggi della fase a eliminazione diretta della UEFA Women’s Champions League, con otto partite in programma dall’11 al 19 febbraio, in diretta su Disney+. I tifosi potranno seguire tutte le partite in diretta streaming, come parte del loro abbonamento Disney+, vivendo più da vicino l’emozione della sfida tra i club d’élite europei per uno dei quattro posti rimasti nei quarti di finale che inizieranno a marzo. Le otto squadre si affronteranno in due partite, in casa e in trasferta, per conquistare l’accesso alla fase successiva del torneo. Ogni turno dei play-off della fase a eliminazione diretta (11-19 febbraio) prevede due partite al giorno, con i match di andata l’11 e il 12 febbraio e quelli di ritorno il 18 e il 19 febbraio. Il calcio d’inizio di tutte e quattro le giornate è previsto alle 18:45 e alle 21:00, secondo il fuso orario italiano.

La Juve sogna i quarti di finale

Le quattro vincitrici si uniranno a Chelsea, Bayern Monaco, Barcellona e Lione, che si sono assicurate un posto nei quarti di finale con il vantaggio di giocare in casa, dopo aver dominato la fase campionato. La Juventus rientra tra le otto squadre che si contendono un posto nei quarti di finale, in un appuntamento decisivo e imperdibile. I presentatori e gli analisti di ESPN Alex Scott, Lianne Sanderson, Fara Williams, Shebahn Aherne, Ellen White e Ben Haines torneranno a condividere le loro conoscenze specialistiche, offrendo ai tifosi un’analisi approfondita e insight per seguire da vicino le azioni di gioco. Per l’Italia, le partite saranno accompagnate dal commento di esperti e analisti di alto livello, come Gaia Brunelli, Federico Zanon e Marco Calabresi come commentatori fissi e Martina Angelini, Katia Serra e Marta Carissimi come co-commentatrici.

Andata: Mercoledì 11 febbraio

OH Leuven-Arsenal ore 18:45

Paris FC-Real Madrid ore 21

Giovedì 12 febbraio

VfL Wolfsburg-Juventus ore 18:45

Club Atlético de Madrid-Manchester United ore 21

Ritorno: Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid-Paris FC ore 18:45

Arsenal-OH Leuven Giovedì ore 21

Giovedì 19 febbraio

Juventus-VfL Wolfsburg ore 18:45

Manchester United-Club Atlético de Madrid ore 21