Il Napoli Women non si ferma più. E ora la capolista
Per le azzurre terza vittoria consecutiva, quarto posto, alle spalle delle big three, Roma, Inter e Juventus
E sì, l'Inter alla settima vittoria di fila e la Juventus alla terza, ma applausi e riflettori sono per il Napoli Women che cala il tris alla Ternana, complice però in due dei tre gol subiti. E va bene che le umbre sono in una stagione disgraziata, ma nulla toglie alle azzurre che viceversa sono in uno stato di grazia: terza vittoria consecutiva, quarto posto, alle spalle delle big three, Roma, Inter e Juventus, e quell'insostenibile profumo di Europa, che si spera non ubriachi e semmai stimoli all'impresa. La Ternana registra la decima sconfitta in 13 gare di Serie A Women Athora, e soprattutto un campionario di errori gravi, come due autogol e un'espulsione. Non è giornata per Quazzico, che devia in rete il primo tiro di Carcassi (suo poi il gol del Napoli) e dopo si farà espellere. Della portiera Schroffenegger la seconda autorete. E amen. Testa e muscoli del campionato sono già proiettati alla prossima giornata, in cui la vetta della classifica potrebbe subire qualche smottamento se Napoli e Lazio manterranno questo orgoglio da sfascia-pronostici: uno va in casa Roma, l'altra in casa Juventus, non facile ma quest'anno nemmeno impossibile. Un'altra sfida da "Davide contro Golia" è quella di Parma dove arriva l'Inter, che farebbe bene a non prendere sotto gamba la cosa: la Roma, che lì ha lasciato due punti, ne sa qualcosa, il 3-3 brucia ancora.