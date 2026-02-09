Album Panini “Calciatrici 2025-2026”, il 13 febbraio in omaggio con il Corriere dello Sport

Solo giovedì 13 febbraio, in edicola con il Corriere dello Sport, in omaggio l’album ufficiale Calciatrici 2025-2026 realizzato da Panini, interamente dedicato alle protagoniste del calcio femminile. Un’iniziativa speciale che celebra la crescita, il talento e la visibilità delle calciatrici, finalmente al centro di una raccolta tutta loro. Un progetto che racconta squadre, volti e storie delle atlete che stanno scrivendo una nuova pagina del calcio nazionale.