Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Album Panini “Calciatrici 2025-2026”, il 13 febbraio in omaggio con il Corriere dello Sport

Album Panini “Calciatrici 2025-2026”, il 13 febbraio in omaggio con il Corriere dello Sport

Appuntamento imperdibile in edicola per tutti i collezionisti. Tutti i dettagli sull'iniziativa interamente dedicata al calcio femminile
1 min

Solo giovedì 13 febbraio, in edicola con il Corriere dello Sport, in omaggio l’album ufficiale Calciatrici 2025-2026 realizzato da Panini, interamente dedicato alle protagoniste del calcio femminile. Un’iniziativa speciale che celebra la crescita, il talento e la visibilità delle calciatrici, finalmente al centro di una raccolta tutta loro. Un progetto che racconta squadre, volti e storie delle atlete che stanno scrivendo una nuova pagina del calcio nazionale.

L’album diventa così un oggetto imperdibile per collezionisti, appassionati e nuovi tifosi, pronto a entrare nelle case di chi vive il calcio ogni giorno. Corri in edicola il 13 febbraio: solo con il Corriere dello Sport trovi in omaggio l’album Panini Calciatrici 2025-2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS