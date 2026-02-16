Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La Juve sbatte sul muro Lazio. Colpo Ternana

La Juve sbatte sul muro Lazio. Colpo Ternana

Durante, portiere biancoceleste, ferma le bianconere: tre punti fondamentali per le umbre
2 min

Miracolosa Durante, la Juventus sbatte sette volte sulla sua porta, e la Lazio si veste da guastatrice, frenando la rincorsa bianconera alla vetta, dopo tre vittorie consecutive. A Torino (cioè a Biella...) finisce senza reti e un punto condiviso che lascia l’amaro di occasioni e punti perduti. Beccari è in grande spolvero ma tra lei e il gol, se non c’è Durante, ci sono i pali: ne colpisce tre su quattro. Clamorosa la chance della Juventus sul filo della linea di porta, abortita nella mischia, nella confusione di rimpalli e negli interventi decisivi della portiera biancoceleste. Certi pareggi possono ferire come una sconfitta.

La Juventus forse ha sottovalutato una Lazio che conferma di non voler essere una comparsa della Serie A Women Athora e che un posto in Europa val la pena sognarlo. Tre punti pesantissimi per la salvezza della Ternana hanno la firma di Valeria Pirone che con una doppietta, rafforzata dal gol di Massimino, sabato, ha stoppato le illusioni del vantaggio del Genoa. Le umbre archiviano la terza vittoria stagionale con un orgoglio rispolverato e si staccano dall’ultima posizione dove ora giace il Genoa. Il quart’ultimo posto è solo a due punti: il Sassuolo, infatti, ha benedetto la prima di Tramezzani sulla panchina del Como Women, che è tornato a vincere dopo più di due mesi, agganciando il Milan ko con la Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Linari, il sogno inglesePresentato l’album Panini femminile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS