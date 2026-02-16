La Juve sbatte sul muro Lazio. Colpo Ternana

Miracolosa Durante , la Juventus sbatte sette volte sulla sua porta, e la Lazio si veste da guastatrice, frenando la rincorsa bianconera alla vetta, dopo tre vittorie consecutive. A Torino (cioè a Biella...) finisce senza reti e un punto condiviso che lascia l’amaro di occasioni e punti perduti. Beccari è in grande spolvero ma tra lei e il gol, se non c’è Durante, ci sono i pali: ne colpisce tre su quattro. Clamorosa la chance della Juventus sul filo della linea di porta, abortita nella mischia, nella confusione di rimpalli e negli interventi decisivi della portiera biancoceleste. Certi pareggi possono ferire come una sconfitta.

La Juventus forse ha sottovalutato una Lazio che conferma di non voler essere una comparsa della Serie A Women Athora e che un posto in Europa val la pena sognarlo. Tre punti pesantissimi per la salvezza della Ternana hanno la firma di Valeria Pirone che con una doppietta, rafforzata dal gol di Massimino, sabato, ha stoppato le illusioni del vantaggio del Genoa. Le umbre archiviano la terza vittoria stagionale con un orgoglio rispolverato e si staccano dall’ultima posizione dove ora giace il Genoa. Il quart’ultimo posto è solo a due punti: il Sassuolo, infatti, ha benedetto la prima di Tramezzani sulla panchina del Como Women, che è tornato a vincere dopo più di due mesi, agganciando il Milan ko con la Fiorentina.