Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Calciatrici 2025-2026, sabato 21 febbraio in edicola solo con il Corriere dello Sport la speciale bustina Reloaded in omaggio

Calciatrici 2025-2026, sabato 21 febbraio in edicola solo con il Corriere dello Sport la speciale bustina Reloaded in omaggio

L’iniziativa sarà valida per un solo giorno e rappresenta il primo di due appuntamenti previsti. Scopri tutti i dettagli dell'iniziativa
1 min

Solo Sabato 21 febbraio il Corriere dello Sport-Stadio distribuirà in edicola la prima delle due bustine speciali dedicate alla collezione Calciatrici 2025-2026 di Panini. La bustina conterrà sei figurine esclusive, realizzate per supportare i collezionisti nel completamento dell’album. L’iniziativa sarà valida per un solo giorno e rappresenta il primo di due appuntamenti previsti con le uscite speciali. Corri in edicola, solo con il Corriere dello Sport - Stadio!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS