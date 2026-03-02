Calciatrici 2025-2026: sabato 7 marzo in edicola l’ultima bustina Reloaded
Dopo il grande successo della precedente uscita, non perdere l’ultima bustina speciale Reloaded in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio, disponibile solo sabato 7 marzo. All’interno, 6 figurine in omaggio per completare la raccolta. Un’uscita conclusiva, pensata per permettere a tutti gli appassionati di completare la propria collezione e non lasciare l’album incompiuto.
Appuntamento in edicola: solo sabato 7 marzo, solo con il Corriere dello Sport-Stadio. Corri a prenderla!