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Giugliano e Thogersen: Roma è mezzo scudetto 

Giugliano e Thogersen: Roma è mezzo scudetto 

In un turno pieno di pareggi ha vinto solo la capolista di Rossettini, che ha sbancato il campo della Lazio in rimonta nel derby
Valeria Ancione
3 min

Chissà se Fløe e Barker, Giugliano e Thøgersen hanno capito che potrebbero essere le donne del campionato, quelle che alla diciassettesima giornata hanno deciso lo scudetto. Mancano cinque giornate e può succedere di tutto, ma se il “di tutto” non dovesse succedere, senza dubbio queste saranno le firme sullo scudetto 2026 della Serie A Women Athora. La stagione infatti si è giocata praticamente sabato: l’Inter ha sognato due volte, una mentre vinceva, l’altra mentre la Roma perdeva. Entrambi i sogni sono diventati incubi. Contro il Napoli Women si sono esibite prima Bugeja di testa e l’implacabile Wullaert (che si prende la testa della classifica marcatrici con 12 reti), poi però si è scatenata Fløe segnando la rete della rimonta e consegnando la palla per la facile e preziosa spinta in rete di Barker. E il primo sogno dell’Inter si è infranto così. L’altro sogno lo ha coltivato grazie alla Roma sotto di un gol in un derby che sembrava destinato. Finché capitan Giugliano non ha acceso la luce con due gol, il primo annullato, il secondo buono, se non ottimo, che è valso il pareggio e la sua prima marcatura nella sentitissima stracittadina: all’81’ con un sinistro potente ha stordito la Lazio e la portiera Durante che si è fatta poi incantare da un tiro dolce come una carezza di Thøgersen. Il derby potrebbe aver consegnato alla Roma lo scudetto.

Serie A Women Athora, la situazione  

Una giornata come questa diciassettesima è da intenditori, da numeri e tabelle alla mano. Di scontato non c’è niente nemmeno per la Champions. La Juventus, che non sa più vincere (con lo 0-0 col Genoa, fanalino di coda a 20 punti, nelle ultime 4 gare ha fatto 3 pareggi e una sconfitta), vede il terzo posto minacciato dalla Lazio a due punti e dal Napoli W. a tre. Cosa può succedere è sotto gli occhi di tutti, programma alla mano delle ultime giornate. Le giallorosse incontreranno Como, Juventus, Ternana, Sassuolo, Genoa: tolta la Juve, la Roma più che a determinare il (suo) titolo - può solo perderlo - determinerà la salvezza. Tosto il calendario dell’Inter impegnata con Lazio, Genoa, Milan, Juventus, Como, tre aspiranti ancora legittime alla Champions. Ma, siccome il futuro è un’ipotesi, va detto che la Juventus, avendo gli scontri diretti con Roma e Inter in casa propria, se si sveglia a primavera non è fuori dalla lotta scudetto. Il campionato ora si ferma per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia di domenica prossima, una settimana per riflettere non per rifiatare. La Juventus, per quanto smarrita, tiene in piedi l’obiettivo ospitando la Fiorentina col vantaggio di 2-0.Nell’altra partita è sempre Inter-Roma, 1-1 e palla al centro. Coppa Italia, scudetto: mangiare per le affamate.

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