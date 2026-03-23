Giugliano e Thogersen: Roma è mezzo scudetto 

Chissà se Fløe e Barker, Giugliano e Thøgersen hanno capito che potrebbero essere le donne del campionato, quelle che alla diciassettesima giornata hanno deciso lo scudetto. Mancano cinque giornate e può succedere di tutto, ma se il “di tutto” non dovesse succedere, senza dubbio queste saranno le firme sullo scudetto 2026 della Serie A Women Athora. La stagione infatti si è giocata praticamente sabato: l’Inter ha sognato due volte, una mentre vinceva, l’altra mentre la Roma perdeva. Entrambi i sogni sono diventati incubi. Contro il Napoli Women si sono esibite prima Bugeja di testa e l’implacabile Wullaert (che si prende la testa della classifica marcatrici con 12 reti), poi però si è scatenata Fløe segnando la rete della rimonta e consegnando la palla per la facile e preziosa spinta in rete di Barker. E il primo sogno dell’Inter si è infranto così. L’altro sogno lo ha coltivato grazie alla Roma sotto di un gol in un derby che sembrava destinato. Finché capitan Giugliano non ha acceso la luce con due gol, il primo annullato, il secondo buono, se non ottimo, che è valso il pareggio e la sua prima marcatura nella sentitissima stracittadina: all’81’ con un sinistro potente ha stordito la Lazio e la portiera Durante che si è fatta poi incantare da un tiro dolce come una carezza di Thøgersen. Il derby potrebbe aver consegnato alla Roma lo scudetto.