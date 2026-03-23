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Eterna Pirone: la Ternana c’è

Eterna Pirone: la Ternana c’è

La bassa classifica è una scacchiera senza scossoni e brividi: i dettagli
Valeria Ancione
2 min
Sei partite, cinque pareggi, una sola vittoria, quella della capolista Roma: la diciassettesima giornata scivola così. I pareggi in massa non spostano una virgola. Se quello del Genoa vale per l’orgoglio e per lo scompiglio della Juventus e non modica la triste e solitaria posizione di ultima, quello del Parma con la Fiorentina vale solo a mantenere la posizione. Con l’1-1 Sassuolo e Ternana invece vanificano la chance dello scontro diretto per la salvezza. Insomma, la bassa classifica è una scacchiera senza scossoni e brividi. È un paese per “vecchie” che non si arrendono all’età e non perdono né la grinta né la fantasia e neppure i gol. Parliamo di Valeria Pirone che a 37 anni mantiene lo smalto, la fame e la voglia di essere protagonista di quando era più giovane. Ieri di testa ha segnato la sua settima rete della stagione, determinando un pareggio che in rimonta risulta salvico. Ternana e Sassuolo restano a braccetto a 13 punti, appena un punto sotto c’è il Parma, a distanza di sicurezza dai nove punti del fanalino di coda. L’ultimo pari della giornata, in una partita senza grosse emozioni, pochi i tiri in porta e parabili, se il Como si accontenta, il Milan si rimprovera per un risultato che suona come una sconfitta e come un’occasione persa per guadagnare punti verso la posizione di Champions, visto il risultato della Juve. Rossonere ottave, bianconere terze, eppure la distanza in termini di punti non è abissale.

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