La Roma vola in finale di Coppa Italia Femminile: Inter ko

La Roma vince la semifinale di ritorno a Milano e vola in finale di Coppa Italia Femminile per la sesta volta consecutiva: 2-1 all'Arena Civica contro l' Inter , sotto gli occhi di Marotta. Succede tutto nel primo tempo per la Roma: capitan Giugliano sblocca la partita su assist di Dragoni , Viens raddoppia al 39' ancora una volta grazie al passaggio chiave del giovane talento italiano. Vilhjalmsdottir al 90' riapre la partita, ma è troppo tardi. Dopo l'1-1 al Tre Fontane, le giallorosse chiudono la pratica in trasferta. Ora la squadra di Rossettini affronterà nell'ultimo atto del torneo la vincente dell'altra semifinale tra Juventus e Fiorentina.

Giugliano e Viens trascinano la Roma in finale

Dopo una prima parte di primo tempo equilibrata, la Roma sblocca la partita con una rete magnifica di Manuela Giugliano. Tomaselli perde palla nella propria trequarti e la regala a Dragoni che è brava a raccoglierla, girarsi spalle alla porta e fare da sponda per il suo capitano. Dal limite dell'area, Giugliano fa partire un destro di una violenza incredibile che colpisce la traversa ed entra in porta. L'Inter prova a reagire ma si sbilancia troppo lasciando una prateria dietro. Ne approfitta la Roma ancora di un errore di precisione, stavolta di Glionna. Dragoni guida la ripartenza, imbuca per Viens che sola davanti al portiere non può sbagliare e firma il raddoppio della Roma. Nella ripresa l'Inter inevitabilmente si riversa in avanti, con le giallorosse che comunque difendono bene chiudendosi per vie centrali. Le nerazzurre però riaprono tutto al 90' con un gol incredibile di Vilhjalmsdottir direttamente da una punizione dalla trequarti. Gol che però arriva troppo tardi.