Il calcio e la comunicazione 3.0, Assist Women annuncia l'arrivo di una content creator: "Dietro le quinte del calcio femminile"

Nel mondo di oggi i social sono il biglietto da visita di ognuno, la carta d'identità con la quale ci si presenta. Followers e engagement sono le parole d'ordine, così anche il calcio si è adeguato alla comunicazione 3.0. In particolare, l'agenzia Assist Women , tra le principali a livelli internazionale sul calcio femminile, ha annunciato l'introduzione di una figura editoriale continuativa all'interno della propria struttura: si tratta del ruolo dell'Official Creator, affidato ad Aurora D'Innocenzo . Un passo che segna un’evoluzione chiara nel posizionamento dell’agenzia, sempre più orientata a integrare competenze sportive, impatto culturale, comunicazione e sviluppo media in un unico ecosistema.

Caruso come Del Piero

Tra i contenuti più curiosi della creator, ce n'è uno nel quale racconta la storia di Arianna Caruso, centrocampista italiana che ha appena vinto il campionato tedesco col Bayern Monaco ed è in corsa per un posto nella finale di Champions League. Arrivata a gennaio scorso in Germania dopo una vita alla Juventus, per capire l'importanza che aveva in bianconero serve scomodare una bandiera storica del club: il suo trasferimento nei giorni finali della sessione invernale di mercato, può essere paragonato a un ipotetico passaggio di Alex Del Piero al Real Madrid a metà stagione. Un'operazione di mercato da dieci e lode, il Bayern ringrazia e Caruso ha già alzato il primo trofeo in Germania.

Dare visibilità all'invisibile

L'obiettivo di Assist Women è accendere i riflettori su storie come questa di calcio femminile, attraverso la narrazione di Aurora D'Innocenzo, che al sito ufficiale dell'agenzia ha raccontato: "Entrare in Assist Women significa avere accesso reale a ciò che spesso resta invisibile. L’obiettivo non è solo raccontare il calcio femminile, ma viverlo da dentro e restituirlo con uno sguardo autentico, continuo e credibile". Queste, invece, le parole del fondatore e CEO dell'agenzia Alessandro Orlandi: "Non si tratta di una collaborazione o di una produzione di contenuti sporadica, ma della costruzione di una vera e propria identità editoriale. Nel nostro settore, la comunicazione è ancora spesso frammentata. Abbiamo scelto di strutturarla, rendendola parte integrante del modello di crescita".