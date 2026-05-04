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La Roma femminile allo stadio Olimpico: la festa scudetto tra Roma-Fiorentina e Campidoglio

Durante l'intervallo del match le ragazze giallorosse sfileranno dopo la conquista del terzo titolo
Lorenzo Scalia
2 min
TagsRoma Femminile

L’intervallo di Roma-Fiorentina sarà impreziosito da un momento magico: le ragazze giallorosse di Luca Rossettini, infatti, sfileranno all’Olimpico dopo la conquista del terzo scudetto.

 

Roma femminile, prima l'Olimpico poi il Camipdoglio

Si prenderanno l’applauso del pubblico perché la Roma Femminile ha dominato la Serie A Women, restando in vetta dalla prima giornata. Ci saranno tutte le protagoniste della cavalcata al titolo, in primis la capitana Manuela Giugliano, che con la doppietta decisiva di sabato alla Ternana è salita a quota 18 gol stagionali. Prossimamente la squadra sarà ospitata in Campidoglio. L’ha confermato il sindaco Roberto Gualtieri via social: «Complimenti ragazze per questo terzo scudetto in quattro anni! Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio per celebrare questo nuovo grandissimo traguardo!».

 

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